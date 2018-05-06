Александр Емельяненко: "У всех практически одни и те же вопросы: бой, Федор, форма"

Российский боец Александр Емельяненко признался, что очень устал от повышенного внимания к своей персоне. По словам спортсмена, ему приходится отвечать на одни и те же вопросы.

– Устал ли я? Очень, безумно, – приводит "МК" слова Емельяненко. – Выхожу, хочется отдохнуть, но я вижу то количество людей, которое стоит и ждет. "Одну фотографию, одну фотографию!". Но их человек пятьдесят. Как вот объяснить, что я только вышел с боя – голодный, уставший – сфотографируюсь с одним, и надо будет потом со всеми остальными? Люди, прошу вас – понимайте, войдите в мое положение, если получаете отказ. Или вот я прихожу куда-нибудь с супругой, провести вечер. Сидим, разговариваем, начинаем кушать – подходят, говорят "Давай сфотографируемся, братан!". Но я понимаю, что это часть моей работы. От меня ничего не убудет – людям будет приятно, поэтому когда у меня есть возможность, всем уделяю внимание.

– Каким вопросом тебе надоели больше всего?

– Да у всех практически одни и те же вопросы, по кругу. Бой, Федор, форма. Бой, Федор, форма. Я уже начал отвечать: наберите в Интернете "Александр Емельяненко", я по этому поводу уже дал комментарий. Одно и то же, как будто людям ничего другого не интересно. Каждый раз стараюсь как-то развернуть ответ, чтобы не обидеть человека, объяснить, но скоро на вопрос о форме буду просто говорить "Отличная".

– Об отсутствии Федора на поединке, я так понимаю – не говорим?

– Да, не будем.