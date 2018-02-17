Александр Емельяненко: "С алкоголем я вообще завязал, перестал выпивать"

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в своей жизни. По словам спортсмена, сейчас он далек от скандалов, а также полностью завязал с алкоголем.

– Вы сейчас совсем другой человек, чем тот, который в 2013 году попадал то в один скандал, то в другой?

– Все скандалы раздувает пресса! Она человека выставляет таким, каким хочет! Это касается не только меня, а абсолютно всех. Вот написало одно издание про меня гадость. Сотни других перепечатали, даже если информация непроверенная, даже если с каких-то левых сайтов. Потом следует опровержение, официальное. И что? Его публикует одно-два издания, и все. Было время, когда я ругался с журналистами. Помню, говорил с одним главным редактором. Он мне сказал, что гадость, которую про меня напечатали, – личное мнение журналиста. Так что любой может написать, что в голову взбредет. У нас людям что нужно? Скандалы, интриги, расследования. А интересный, порядочный образ жизни, что-то хорошее их не интересует.

– Сейчас можете признать, что у вас были проблемы с алкоголем?

– Нет у меня никаких проблем! Я такой же, как и все. Раньше мог себе позволить отдохнуть, но сейчас пришел к тому, что меня совсем не радует такой образ жизни. С алкоголем я вообще завязал, перестал выпивать. Нашел другие радости, другие прелести в жизни. Я могу хорошо веселиться и в трезвом состоянии. Дурачиться, танцевать, стихи читать, петь. Все могу. Сейчас меня прельщает только здоровый, трезвый образ жизни. (Илья АНДРЕЕВ)

Полная версия интервью Александра Емельяненко