Александр Емельяненко проведет свой следующий бой в марте

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко свой следующий бой проведет 4 марта в Тольятти на турнире "Битва на Волге". Об этом он рассказал в своем видеообращении в Инстаграме.

– Я рад приветствовать всех. 4 марта в Тольятти у меня будет мой следующий бой. Турнир называет "Битва на Волге". В поддержу президента России и общественного движения "Команда Путина". При содействии главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова. Приезжайте, смотрите, турнир будет очень хороший, – сказал Емельяненко.