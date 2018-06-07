Александр Емельяненко проведет следующий бой против чеха Пешты

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против чеха Виктора Пешты, сообщил промоутер компании RCC и организатор боя Александр Алтушкин.

- 9 июля на площадке КРК "Уралец" (в Екатеринбурге – прим СЭ) в первый день международной промышленной выставки "Иннопром" состоится турнир по смешанным единоборствам от "Русской медной компании" - RCC3: Russian Cagefighting Championship. В главном бою вечера в октагоне сойдутся россиянин Александр Емельяненко и чех Виктор Пешта. Мы подошли к организации этого мероприятия с особой ответственностью, ожидаем визит высокопоставленных гостей со всего мира, - цитирует промоутера ТАСС.- Кроме главного боя Емельяненко - Пешта, гостей ждут яркие и бескомпромиссные бои с участием сильных спортсменов из Бразилии, Чехии и России.

5 июня в Екатеринбурге россиянин нокаутировал бразильца Габриэля Гонгазу.