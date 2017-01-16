Александр Емельяненко: "При удачном стечении обстоятельств вернусь на ринг в феврале или марте"

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отметил, что имеет на руках несколько предложений о возвращении на ринг. По его словам, первый бой после выхода на свободу может состояться в феврале или марте этого года.

– Последние месяцы я активно тренируюсь, — приводят "Известия" слова Емельяненко. — Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Безусловно, я пытался поддерживать оптимальную форму, находясь в тюрьме, но вы же понимаете — там нет условий для проведения полноценных тренировок. Сейчас ощущаю себя уже намного лучше, но впереди еще много работы. Я надеюсь, что в ближайший месяц выйду на пик своих возможностей.

Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка. Но на сегодня я еще не подписал ни одного из них. Мой менеджер рассматривает все имеющиеся варианты. Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг.