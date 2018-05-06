Александр Емельяненко: "Поступлю на нефтяной, планирую еще на юридический"

Российский боец Александр Емельяненко планирует получить второе и третье высшее образование. По словам спортсмена, ему хватит свободного времени.

– У меня между тренировками очень много заочного времени, – приводит "МК" слова Емельяненко. – Телевизор я вообще не люблю смотреть. Люблю читать. И пока я как спортсмен, не обременен другой работой и нахожусь в режиме, могу читать не только понравившуюся мне литературу, а развиваться по какой-то конкретной специальности и набираться опыта. Мне это очень интересно. Поступлю на нефтяной, планирую еще на юридический.

– Почему именно эти направления?

– Жизненные и приятные профессии.

– Это все-таки с целью занять время или ты планируешь применять их в дальнейшем?

– Конечно, с целью применять это потом.