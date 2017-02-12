Александр Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA

Александр Емельяненко, вышедший на свободу в конце декабря, подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA). Боец провел 2,5 года в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Александр является братом бойца ММА Федора Емельяненко.

"Сегодня Лига WFCA подписала контракт с легендой российского ММА, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо, экс-чемпионом ProFC в тяжелом весе Александром Емельяненко. Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов "Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат", – говорится в сообщении организации.