20:56 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Александр Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA

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Александр Емельяненко, вышедший на свободу в конце декабря, подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA). Боец провел 2,5 года в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Александр является братом бойца ММА Федора Емельяненко.

"Сегодня Лига WFCA подписала контракт с легендой российского ММА, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо, экс-чемпионом ProFC в тяжелом весе Александром Емельяненко. Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов "Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат", – говорится в сообщении организации.

 
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Материалы REN-TV

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