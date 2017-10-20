Александр Емельяненко подписал контракт с клубом "Ахмат"

Российский боец ММА Александр Емельяненко заключил контракт с клубом "Ахмат", о чем сообщил президент организации Абузайд Висмурадов в своем Инстаграме. Напомним, что ранее боец, вышедший в ноябре 2016 года из колонии, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера, подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA) на несколько боев.

– Спешу сообщить вам громкую новость – отныне Александр Емельяненко будет представлять клуб "Ахмат", – написал Висмурадов. – С ним подписан контракт, мы очень рады, что нашу команду пополнил такой статусный боец, который выступал и выступает на высочайшем уровне.

Александр Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 24 победы (18 – досрочно) и потерпел семь поражений.