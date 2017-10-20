Александр Емельяненко подписал контракт с клубом "Ахмат"

Российский боец ММА Александр Емельяненко заключил контракт с клубом "Ахмат", о чем сообщил президент организации Абузайд Висмурадов в своем Инстаграме. Напомним, что ранее боец, вышедший в ноябре 2016 года из колонии, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера, подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA) на несколько боев.
– Спешу сообщить вам громкую новость – отныне Александр Емельяненко будет представлять клуб "Ахмат", – написал Висмурадов. – С ним подписан контракт, мы очень рады, что нашу команду пополнил такой статусный боец, который выступал и выступает на высочайшем уровне.
Александр Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 24 победы (18 – досрочно) и потерпел семь поражений.
Уважаемые Друзья! Спешу сообщить Вам громкую новость. Отныне Александр Емельяненко будет представлять клуб АХМАТ! Сегодня с ним подписан контракт. Мы очень рады, что нашу команду пополнил такой статусный боец, который выступал и выступает на высочайшем уровне. Мы надеемся, что впереди Александра ждут громкие победы и он будет прославлять АХМАТ на весь мир. Хочу поблагодарить моего Дорогого Брата, Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за всестороннюю поддержку и внимание. Без Рамзана Ахматовича у нас ничего не получилось бы. АХМАТ СИЛА!!!
comarovp
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22:59
Levbereg
garry1980 Продался чурбанам младший брат. 22:22___________________________Я вообще не кавказец, но для меня такие высказывания видятся странными. Могли бы вспомнить еще, что ребенку Фединому заехал какой-то горец. А здесь? В этой команде кого только нет по национальности. И "Ахмат" самая перспективная организация по боям без правил. Правильный выбор. Молодец.
22:52
Thomas_Boy_
Ассалям алейкум, джигит! Все правильно сделал! "Ахмат" - сила!
22:51
garry1980
Продался чурбанам младший брат.
22:22