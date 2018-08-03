Александр Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский университет

Российский боец MMA Александр Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Об этом спортсмен сообщил в Инстаграме, прикрепив фотографию на фоне мемориальной доски академику Михаилу Миллионщикову

– Подал документы на поступление в институт. Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки, – написал Емельяненко.

Напомним, Емельяненко одержал пять побед из пяти после возварщения на канвас. На счету 36-летнего бойца стало 28 побед (из них 24 – досрочно) и 7 поражений. Следующий бой Емельяненко проведет в Москве 18 августа. Соперником станет американец Тони Джонсон.