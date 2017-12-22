Александр Емельяненко ответил на вопрос о смене веры

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос о смене религии. 36-летний спортсмен, представляющий клуб "Ахмат", подчеркнул, что является христианином.

– Веру менять не собираюсь. Я – христианин. Вероисповедание – это личный момент, не надо сюда лезть, займитесь собой, – сказал Емельяненко. – Вот, христиане встали в позу, мол я переобулся. Да не переобулся и не переобуюсь никогда. Прежде чем мне такие вопросы задавать, спросите себя, как часто ходите в церковь? Много ли вас, христиан, знает хотя бы символ веры? Хотя бы Отче Наш? Когда вы молитесь? Так, когда идете на Пасху с компанией? И то для того, чтобы потом со спокойной душой нажраться?

Нас единицы, кто соответствует нашей вере. Зато у вех амбиции Я просто вижу, какое у мусульман отношение к вере. Намного другое, чем у вас, у христиан. Все придерживаются, все молятся, соблюдает по времени намаз, просыпаются ночью. Честно говоря, я был очень удивлен и поражен. Это происходит даже во время подготовительного процесса. И у них преемственность поколений. А у нас посмотришь – девочки наши в интернете сидят пишут, налево-направо матом мнения пишут.

Мальчики стали как девочки. Мальчики, окститесь. Если раньше мужчины, когда фотографировались, шею напрягали, то сейчас губки бантиком складывают и фотографию розовым цветом подписывают. Еще ретушируют губки так, чтобы они были закрашены розовым и были пухленькими. Фу на таких. Отписывайтесь от меня сразу. Мне такие не нужны.