Александр Емельяненко: "Мы присоединяемся к Putin Team"

Россиянин Александр Емельяненко проанонсировал свой бой с поляком Шимоном Байором и сообщил, что он присоединился к движению Putin Team. Поединок пройдет 4 марта в Самаре на турнире "Битва на Волге".
– Федерация смешанного боевого единоборства ММА Самарской области, при поддержке Главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Кадырова с гордостью представляют Вам грандиозное спортивное событие: международный турнир по ММА "Битва на Волге" в поддержку Президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы присоединяемся к Putin Team, – написал Емельяненко в Инстаграме.
Benpb_bl
Только таким там и место)
16:38
Millwall82
Он пробьётся, Александра, он надышится Москвой(с)
12:18
asd2016
Тебе в этой команде самое место, Саша
12:13
Gomer8888
Гаттузо Крут!!!!!!#! Мда. Какой позорище. ну почему, типичный единорос
12:09
Весёлый©
Логично.
11:44
Gomer8888
теперь можно еще какую нибудь бабу прибить, и подавно ничего не будет
11:34
Millwall82
Возьмите туда сержио местного, он не корысти ради, а токма ради Идеи.
11:20
rusfed 2.0
Loser Team
11:19
poloskun
Теперь любая даст.
11:15
Константин Эдуардович
именно насильника и не хватало в этой замечательной команде!(
11:03
Millwall82
сплошь уголовники, олигархи и очень обеспеченные люди в виде спортсменов, прям собирательный образ человека-ботекса по имени Вова.
11:00
PLUT-IN
Plutin team - сила.
10:56