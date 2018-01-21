Александр Емельяненко: "Мы присоединяемся к Putin Team"

Россиянин Александр Емельяненко проанонсировал свой бой с поляком Шимоном Байором и сообщил, что он присоединился к движению Putin Team. Поединок пройдет 4 марта в Самаре на турнире "Битва на Волге".

– Федерация смешанного боевого единоборства ММА Самарской области, при поддержке Главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Кадырова с гордостью представляют Вам грандиозное спортивное событие: международный турнир по ММА "Битва на Волге" в поддержку Президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы присоединяемся к Putin Team, – написал Емельяненко в Инстаграме.