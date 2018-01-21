10:45 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Александр Емельяненко: "Мы присоединяемся к Putin Team"

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Россиянин Александр Емельяненко проанонсировал свой бой с поляком Шимоном Байором и сообщил, что он присоединился к движению Putin Team. Поединок пройдет 4 марта в Самаре на турнире "Битва на Волге".

– Федерация смешанного боевого единоборства ММА Самарской области, при поддержке Главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Кадырова с гордостью представляют Вам грандиозное спортивное событие: международный турнир по ММА "Битва на Волге" в поддержку Президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы присоединяемся к Putin Team, – написал Емельяненко в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Benpb_bl

Только таким там и место)

16:38

Millwall82

Он пробьётся, Александра, он надышится Москвой(с)

12:18

asd2016

Тебе в этой команде самое место, Саша

12:13

Gomer8888

Гаттузо Крут!!!!!!#! Мда. Какой позорище. ну почему, типичный единорос

12:09

Весёлый©

Логично.

11:44

Gomer8888

теперь можно еще какую нибудь бабу прибить, и подавно ничего не будет

11:34

Millwall82

Возьмите туда сержио местного, он не корысти ради, а токма ради Идеи.

11:20

rusfed 2.0

Loser Team

11:19

poloskun

Теперь любая даст.

11:15

Константин Эдуардович

именно насильника и не хватало в этой замечательной команде!(

11:03

Millwall82

сплошь уголовники, олигархи и очень обеспеченные люди в виде спортсменов, прям собирательный образ человека-ботекса по имени Вова.

11:00

PLUT-IN

Plutin team - сила.

10:56