Александр Емельяненко из-за травмы не выйдет на бой с Барросу

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко пропустит турнир RCC5: Russian Cagefighting Championship из-за рецидива травмы локтевого сустава. Вместо него на бой с Франсимаром Барросу (21-7-1) выйдет другой российский боец - Михаил Мохнаткин (11-2-2).

Дебют Михаила Мохнаткина в профессионалах состоялся в 2010 году, с тех пор он провел 15 боев, 11 из которых выиграл, потерпел два поражения и два боя были признаны ничейными. В российском рейтинге он идет на 13 строчке и отстает от Александра Емельяненко на шесть позиций. К бою с Барросу он подходит с серией из двух побед. В этом году он стал чемпионом Европы по самбо и бронзовым призером чемпионата мира.

В активе Барросу 29 поединков (21-7-1), в том числе и в американских промоушенах UFC и PFL. Бой с Мохнаткиным станет для него первым в России. Турнир пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.