Александр Емельяненко: "Хабиб победит Макгрегора. Конор не готов к изматывающим боям"

Известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился мнением насчет того, кто победит в бою 6 октября – россиянин Хабиб Нурмагомедов или ирландец Конор Макгрегор. Поединок под эгидой UFC пройдет в Лас-Вегасе.

– Хабиб победит, – сказал Емельяненко. – Говорю так не потому, что он мой соотечественник. Рассматриваю ситуацию, как человек, знающий смешанные единоборства и этих бойцов. В чем преимуществом Хабиба? В том, что Макгрегор не настолько хорош в борьбе, а также хуже готов функционально. Да, он хорошо двигается в стойке. Но к длинным, изматывающим боям Конор не готов. В этом мы уже могли убедиться, когда он потерпел свое последнее поражение (от Нейта Диаса в марте 2016 года – Макгрегор проиграл после удушающего приема. – Прим. "СЭ").

Хабиб видит удары соперников, работает с опущенным подбородком. Постоянно поддавливает и хорошо реагирует на встречные атаки – он уходит под удары и переводит бой в партер, навязывает сопернику свою манеру ведения боя, изматывает.

– Вообще как относитесь к Конору?

– Хороший боец. Уважаю людей, которые занимаются спортом.

– А что скажете о его поступке, когда он бросил тележкой в автобус, в котором находился Хабиб?

– Если бы бой просто состоялся, было бы не так интересно. А сейчас к нему приковано внимание всего мира. Смешанные единоборства – вид спорта 21 века. Недостаточно того, чтобы спортсмены вышли, подрались и ушли. Нужно шоу, раскрутка. Нужно создать предысторию, чтобы зрителям было интересно.

– То есть поведение Макгрегора – просто PR-акция?

– Мне кажется, он сам не ожидал, что после его броска окно разлетится вдребезги. (Илья АНДРЕЕВ)