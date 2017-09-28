Александр Емельяненко готов вновь тренироваться с братом Федором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко хочет потренироваться со своим родным братом Федором Емельяненко, перенять у него опыт и помочь ему в подготовке к поединкам.

В среду Александр Емельяненко победил нокаутом бразильца Джеронимо Дос Сантоса Мондрагона на 36-й секунде боя. Этот поединок стал первым для россиянина после возобновления карьеры. Федор Емельяненко в среду объявил об открытии школы единоборств своего имени, где он планирует проводить основную подготовку к своим поединкам.

- Конечно, мне интересно (потренироваться с Федором), помочь ему, поработать с ним. Хороший, опытный боец с большим объемом информации. В плане боев у него голова, что Дом Советов, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Конечно, я слежу за его карьерой, все-таки родной брат, родная кровь. Конечно, я переживал (когда Федор проиграл Мэтту Митриону). Мне кажется, не только я переживал, а вся Россия переживала за него.