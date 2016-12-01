Александр Емельяненко готов продолжить карьеру в ММА

Российский боец Александр Емельяненко, освобожденный по УДО из колонии, подчеркнул, что готов к возвращению на ринг. По словам 35-летнего россиянина, ММА является его жизнью.

Напомним, 19 мая прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 года колонии общего режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы ему заменена на исправительные работы сроком на два года с удержанием ежемесячно из заработной платы 10 процентов в доход государства.

- Находясь в тюрьме, я постоянно поддерживал физическую форму, - приводят "Известия" слова Емельяненко. - Конечно, у меня не было полноценных условий для занятий спортом, но сейчас, после небольшого отдыха, я вновь займусь серьезными тренировками. ММА - это моя жизнь. Я не вижу себя вне спорта. Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на достаточно высокий уровень и бороться за серьезные достижения. Уже сейчас есть несколько интересных предложений, но пока рано о чем-то говорить. Для начала я хочу навестить мать, съездить на родину в Старый Оскол, а уже потом начну плотно тренироваться и готовиться к поединкам.