Александр Емельяненко: "Готов прийти к Харитонову в зал и побить его бесплатно"

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему он не хочет проводить бой против Сергея Харитонова.
– Вам был бы интересен бой с Харитоновым?
– А вы видели Харитонова – в кого он превратился?
– В рейтинге неплохо идет.
– Вы видели интервью? Когда ему ACB сделали предложение. Он им сразу стал неинтересен, потому что одно из его условий – выбирать себе соперников. Ему сказали, что у них другая политика совсем. А он им ответил, что тогда драться у них не будет. Этот боец доживает свой век. Он только денег хочет. И сам это признает. Я ему не дам такую возможность. Пусть отдыхает. Ко мне в зал пусть приходит. Я к нему могу прийти в зал. Готов бесплатно побить его. А обогатиться за один бой, заработать столько, сколько не заработал за всю карьеру… Я не дам это сделать. (Илья АНДРЕЕВ)
Полная версия интервью - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/aleksandr-emelyanenko-nashi-futbolisty-ne-ustupayut-messi-i-ronaldu-1424105/