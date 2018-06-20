Александр Емельяненко: "Готов прийти к Харитонову в зал и побить его бесплатно"

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему он не хочет проводить бой против Сергея Харитонова.

– Вам был бы интересен бой с Харитоновым?

– А вы видели Харитонова – в кого он превратился?

– В рейтинге неплохо идет.

– Вы видели интервью? Когда ему ACB сделали предложение. Он им сразу стал неинтересен, потому что одно из его условий – выбирать себе соперников. Ему сказали, что у них другая политика совсем. А он им ответил, что тогда драться у них не будет. Этот боец доживает свой век. Он только денег хочет. И сам это признает. Я ему не дам такую возможность. Пусть отдыхает. Ко мне в зал пусть приходит. Я к нему могу прийти в зал. Готов бесплатно побить его. А обогатиться за один бой, заработать столько, сколько не заработал за всю карьеру… Я не дам это сделать. (Илья АНДРЕЕВ)

Полная версия интервью - здесь.