Российский боец Александр Емельяненко допускает участие в турнире UFC в Москве. В понедельник Емельяненко победил техническим нокаутом чеха Виктора Пешту на турнире RCC 3 в Екатеринбурге.

- "Мне не предлагали выступить на турнире UFC в Москве, у них ведь нет единичных контрактов, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Если они заключают контракт с бойцом, то становятся правообладателями на него, спортсмен не может драться по нескольким версиям. Но пусть они сделают предложение, возможно, мы к чему-то придем и о чем-то договоримся.