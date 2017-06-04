Альдо нокаутировал Холлоуэя

Чемпион в полулегком весе Жозе Альдо одержал победу в главном поединке турнира UFC 212 в Бразилии. 39-летний бразилец техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у обладателя временного титула 25-летнего американца Макса Холлоуэя.
OHHHHHHHHHHH @BlessedMMA DROPS ALDO IN ROUND 3!!!!! #UFC212 pic.twitter.com/jCRYvEuHSo– UFC (@ufc) 4 июня 2017 г.
Lucik1984
Прежде, чем публиковать новость, прочитай хоть раз, что ты гоблин написал
09:48
Lucik1984
Задолбали тупорылый СЭ
09:47
Бек_07_15_65
Вы меня простите, но других слов нет. Идиоты !!! Макс одержал победу ТКО
09:47