09:35 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Альдо нокаутировал Холлоуэя

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Чемпион в полулегком весе Жозе Альдо одержал победу в главном поединке турнира UFC 212 в Бразилии. 39-летний бразилец техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у обладателя временного титула 25-летнего американца Макса Холлоуэя.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lucik1984

Прежде, чем публиковать новость, прочитай хоть раз, что ты гоблин написал

09:48

Lucik1984

Задолбали тупорылый СЭ

09:47

Бек_07_15_65

Вы меня простите, но других слов нет. Идиоты !!! Макс одержал победу ТКО

09:47