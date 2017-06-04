Альдо нокаутировал Холлоуэя

Чемпион в полулегком весе Жозе Альдо одержал победу в главном поединке турнира UFC 212 в Бразилии. 39-летний бразилец техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у обладателя временного титула 25-летнего американца Макса Холлоуэя.