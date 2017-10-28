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Актер "Игры престолов" - о спарринге с Макгрегором: "Если бы я дрался с ним в полную силу, я бы его похоронил"

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Актер "Игры престолов" Хафтор Бьернссон отметил, что у него был шуточный спарринг с Конором Макгрегором. Бьернссон также добавил, что если бы он дрался с ирландцем в полную силу, то он бы его убил.

– Да, некоторое время назад, перед его боем с Жозе Альдо, у меня был с ним шуточный спарринг, – цитирует RT Бьернссона. – Мне приходилось себя сдерживать, потому что я слишком силен для бойца его размера. Если бы дрался с ним в полную силу, я бы его просто раздавил, похоронил бы его.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/443854-byornsson-makgregor-sparring

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