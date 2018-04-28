Агенты ФБР допросили Федора Емельяненко

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) встретились с российским бойцом Федором Емельяненко за несколько дней до поединка с Фрэнком Миром, утверждает The Telegraph. Допрос проходил в гостиничном номере 41-летнего россиянина.
По данным издания, Емельяненко может быть свидетелем по делу Майкла Коэна – главы компании Affliction Entertainment, которая организовывала бои без правил с 2008 по 2009 год. Емельяненко подписывал с ней контракт по бою с Джошем Барнеттом, но тогда поединок не состоялся из-за найденного у американца допинга.
Бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром пройдет в ночь с субботы на воскресенье. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.
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Непорочный как ТИ
Я уж думал по делу о вмешательстве в омериканские выборы повязали...а тут вон как фанатки Федора липнут за автографом))
18:43
КолобокКолобков
Хорошенькие агенты на фото. Левый агент хороший и правый.
18:38
Антимайдан
Не сразу увидел Федора на снимке, если честно :)
18:28