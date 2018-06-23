Абдурахимов встретится с Орловским 15 сентября на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов проведет бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе белорусом Андреем Орловским 15 сентября в Москве, сообщил менеджер россиянина Алексей Яценко. Первое в истории шоу UFC в России пройдет 15 сентября в московском "Олимпийском".

- Абдурахимов подписал контракт на бой с Орловским 15 сентября в Москве. Также UFC пролонгировал контракт с Шамилем и подписал соглашение еще на четыре боя, – сказал Яценко.

В активе 39-летнего Орловского 26 побед при 15 поражениях, у 36-летнего Абдурахимова 18 побед и четыре неудачи.