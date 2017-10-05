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Абдурахимов проведет бой против Шермана, Смоляков снялся с поединка в UFC


Российский боец Шамиль Абдурахимов 25 ноября в Шанхае проведет поединок против американца Чейза Шермана на турнире UFC, информирует ТАСС. Поединок пройдет 25 ноября в Шанхае

Абдурахимов ранее проходил процедуру реабилитации после повреждений пальца и ключицы, которые он получил в предыдущем поединке - против американца Деррика Льюиса.

Другой россиянин, Дмитрий Смоляков, снялся с поединка против поляка Адама Вечорека в рамках турнира UFC в Гданьске из-за недостаточной готовности к бою. Бой должен был пройти 21 сентября. 

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http://tass.ru/sport/4620171

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