Абдурахимов проведет бой против Шермана, Смоляков снялся с поединка в UFC

Российский боец Шамиль Абдурахимов 25 ноября в Шанхае проведет поединок против американца Чейза Шермана на турнире UFC, информирует ТАСС. Поединок пройдет 25 ноября в Шанхае

Абдурахимов ранее проходил процедуру реабилитации после повреждений пальца и ключицы, которые он получил в предыдущем поединке - против американца Деррика Льюиса.

Другой россиянин, Дмитрий Смоляков, снялся с поединка против поляка Адама Вечорека в рамках турнира UFC в Гданьске из-за недостаточной готовности к бою. Бой должен был пройти 21 сентября.