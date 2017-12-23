Абдулвахабов победил Вартаняна в Москве

В Москве на турнире лиги АСВ прошел бой за пояс чемпиона в легком весе между обладателем титула Абдулом-Азизом Абдулвахабовым и "временным" чемпионом Эдуардом Вартаняном. Победу судейским решением одержал Абдулвахабов.
Для 28-летнего Абдулвахабова это 15-я победа (11 досрочно) при 1 поражении. 26-летний Вартанян потерпел 4 поражение при 17 победах.
Отметим, что Абдулвахабов не выходил в октагон уже 14 месяцев - за это время поединки с его участием дважды отменялись. В марте 2016-го Абдулвахабов победил Вартаняна за полторы минуты.
olegk24rus
А потом удивляемся, почему на международных рингах нас бьют. Да потому, что судьи за волосы вытаскивают победу. Такого говна давно не видел. Кстати бои в грозном проводились? (тонкий юмор)
11:48
Albanec82
Просто свинство и хамство!!!! Такие бои хорошие делают и такое безобразное судейство (( Все настроение испортили.
09:50
тверской м111мр
Вот это бой! Здесь, видимо, для победы надо было получать по лицу и телу. А судьи, сплошные Кончиты Вурст. Во, кого вспомнил. Наш спорт катится за мудко.
01:27
Эугенио
Вартаняна засудили, причем откровенно.
00:53
Gorazio
Победу фактически одержал Эдуард Вартанян. Судьи приняли позорное решение. Такие же "судьи" будут засуживать наших спортсменов на олимпийских играх.
00:30
baserdiesel
Я не занимаюсь боями, но того, что я видел - вполне достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Победа Эдуарда Вартаняна очевидна для всех. По всем показателям Эдуард переиграл своего соперника, нанеся больший ущерб, большее количество точных ударов, показав большее разнообразие атакующих действий, лучше двигаясь на ногах, сохранив больше сил, показав большее мастерство как в атаке, так и в защите. Эдуард действовал разнообразнее, выглядел свежее, нанес целый ряд ударов, которые пошатнули Абдул-Азиза и после которых он терял концентрацию и останавливался. Фантастическим выдался не только бой, но и решение судей!!!!! Если б я знал, что такая чушь как данное судейское решение, может стать достоянием гласности, что они не постесняются вынести такое решение, несмотря на то, что бой транслируется по ТВ и сотни тысяч людей имеют возможность видеть все происходящее воочию, то я бы, конечно, не стал смотреть этот бой. Чем бы ни было мотивировано решение судей, хочу вам сказать ребята, что так делать нельзя, - это то же самое, что делают те, кто обкрадывают нашу страну, врут в глаза, подставляют и кидают, как WADA, как Параолимпийский комитет. Ребята, вы же спортсмены - умейте достойно судить, умейте достойно проигрывать, и вас будут уважать. Ведь Вы сами поддерживаете такими решениями веру в то, что решение может быть любым, вне зависимости от реального результата. Решение судей не связано с результатами боя. Такие решения недопустимы - они разрушают мотивацию спортсменов, ведут к деградации ассоциации. Ассоциация, допускающая такие решения теряет свою привлекательность для спортсменов, для рекламодателей и для зрителей. Да вы и сами прекрасно видели все. Более того, по поведению после боя Абдул-Азиза прекрасно было видно, что он сам понимал, что проиграл, и он с этим был согласен. Не думаю, что ему очень приятно владеть тем поясом, который он проиграл, - получается, что, вроде бы как, хитростью не отдал. Абдул-Азиз, - передай пояс Эдуарду, - это будет справедливо, ты и сам это понимаешь. Эдуард, - ты настоящий победитель в этом бою. Я это видел. Это видели все зрители. Ты отлично подготовился, мне очень понравилось то, как ты грамотно выиграл! Поздравляю с победой! Все было сделано мастерски!!!!
00:13
Vlаdimir
Соглашусь с автором предыдущего комментария. Если правильно видел - у судейского столика был Кадыров. Вартанян смотрелся лучше.
23:57 23 декабря
Кинжал
"Победил" - громко сказано. В лучшем случае для него - ничья. Тут скорее победа диаспоры, благодаря которой дрогнули судьи.
23:50 23 декабря