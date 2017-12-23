Абдулвахабов победил Вартаняна в Москве

В Москве на турнире лиги АСВ прошел бой за пояс чемпиона в легком весе между обладателем титула Абдулом-Азизом Абдулвахабовым и "временным" чемпионом Эдуардом Вартаняном. Победу судейским решением одержал Абдулвахабов.

Для 28-летнего Абдулвахабова это 15-я победа (11 досрочно) при 1 поражении. 26-летний Вартанян потерпел 4 поражение при 17 победах.

Отметим, что Абдулвахабов не выходил в октагон уже 14 месяцев - за это время поединки с его участием дважды отменялись. В марте 2016-го Абдулвахабов победил Вартаняна за полторы минуты.