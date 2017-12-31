Абдулманап Нурмагомедов: "С Фергюсоном будет то же самое, что с Барбозой"

Ранним утром в новогодний день в центре Москвы собрался полный зал болельщиков - команда Eagles MMA пригласила поддержать Хабиба Нурмагомедова, который вышел на первый и последний бой в этом году - против Эдсона Барбозы. Россиянин победил по очкам единогласием судей в очень красивом бою. До боя болельщики имели возможность заглянуть в раздевалку спортсмена по видеосвязи, а после - поговорить с отцом и тренером бойца Абдулманапом Нурмагомедовым. Итог боя для "СЭ" прокомментировал Тагир Уланбеков, который в числе прочих одноклубников также пришел поболеть за коллегу.

- С Фергюсоном разберется, если дадут еще одну возможность?

- Думаю, да. Будет то же самое, что с Барбозой. Так же будет избивать его в партере - то, что он делает лучше всех.

- Проблемы с весогонкой решены полностью?

- В этот раз Хабиб очень ответственно отнесся к весогонке. Он начал процесс уже за два месяца до боя - оставил сладкое, мучное. Очень серьезно отнесся - и вот результат. Как он говорит, что это была самая легкая весогонка за всю его спортивную карьеру. Он говорил о возможности перехода в более тяжелую категорию.

- Как думаете, стоит?

- Так как он сгонял вес сегодня и показал очень красивый бой, ему надо закончить то, что он начал. А потом уже думать, переходить ли дальше. Но Хабиб в межсезонье весит довольно-таки много, и, думаю, в другой категории будет смотреться так же, а может даже лучше. (Елена СОБОЛЬ)