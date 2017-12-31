Абдулманап Нурмагомедов: "Дальше только пояс, других задач нет"

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова прокомментировал победу сына на турнире UFC 219 над бразильцем Эдсоном Барбозой.

- Поздравляю Россию и всех болельщиков, которые болели за нас! Стать дедушкой мне больше понравилось, чем этот бой. Хабиб уже столько лет в единоборствах, а сына родил только сейчас - я уже ставку делаю на сына. Мы собрались болеть в Махачкале, думаю, у нас здесь лучшая компания, близкие и друзья.

У нас прекрасные болельщики - если с поясом все удастся, для России это будет очень хорошо. Хабиб должен был сделать это для России, для клуба и для примера. Бой продлился всю дистанцию, Хабиб говорил, что хочет показать свою ударную технику - и теперь можно посчитать, где ударники, а где мы. Дальше - пояс. Только пояс. Других задач нет. (Елена СОБОЛЬ)