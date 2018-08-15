40-летний экс-чемпион UFC хочет провести бой с Федором Емельяненко

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида назвал мечтой возможность выйти в октагон против Федора Емельяненко. Ранее 40-летний боец подписал контракт с промоушеном Bellator, в котором выступает россиянин.

– Противостояние с Емельяненко стало бы настоящим супербоем, – цитирует Мачиду MMAFighting. – Я его фанат, он нравился мне со времен выступлений в Pride. Федор – великий чемпион.

Я люблю бросать себе вызовы. Возможный бой с Емельяненко – одна из причин, по которым я подписал контракт с Bellator. Для меня бой с Емельяненко – это честь и мечта.

Мачида провел в смешанных единоборствах 34 боя, одержав 24победы и потерпев 8 поражений. Ближайшим соперником 41-летнего Емельяненко является американец Чейл Соннен. Поединок запланирован на 13 октября.