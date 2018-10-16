27 октября в Казани сразу пять россиян поспорят за путевки в финал Кубка мира "Боев ТНА".

Турнир проходит уже 11-й год подряд, за все в время в нем приняли участие более 400 профессиональных бойцов из 30-ти стран. Ежегодно спортсмены принимают участие в восьми турнирах этой серии.

В этом году в "плей-офф" стадию пробились сразу пять российских бойцов: Владимир Дегтярев (Волгоград) - до 80 кг, Кирилл Корнилов (Санкт-Петербург) - свыше 80 кг, Иван Кондратьев (Москва) - до 70 кг, Владислав Украинец (Саликамск) - до 70 кг, Игорь Дармешкин (Ставропольский край) - свыше 80 кг.

"Бои ТНА" представляют собой симбиоз техники "ММА без борьбы" и "К-1 без клинча". Особенностью определения победителя является "нокдаун", после которого боец, отправивший в него соперника, становится автоматически лидером противостояния, вне зависимости от ранней активности.

Второму бойцу для того, чтобы уровнять шансы нужно провести ответный нокдаун, или выиграть нокаутом.

В "Боях ТНА" используется только техника ударов руками и ногами, запрещены любые захваты. Формула боя три раунда по три минуты. Если нет нокаута или нокдауна, то назначается 4-й экстра-раунд с обязательным объявлением победителя.