26 ноября выпустят автобиографию Хабиба Нурмагомедова "KhabibTime"

Российский боец и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выпустит собственную автобиографию. Презентация книги состоится 26 ноября в Москве.

– Дорогие мои подписчики, – написал Нурмагомедов в Инстаграме. – Очень рад объявить о том, что моя автобиография "KhabibTime" готова и подписана в печать. Мы работали над книгой 2 года. Когда начинали писать книгу с Зауром Курбановым, мы не были уверены, что через 2 года я буду чемпионом UFC, защитившим его в самом большом бою в истории MMA на турнире UFC 229. Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начала хоть стань чемпионом и т. д. В общем, критиков хватало, и признаюсь, это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ. С небольшим волнением жду, когда смогу держать ее в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме SynergyGlobalForum 2018 в Москве уже 26 ноября. До встречи в "Олимпийском"!