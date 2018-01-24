25 января стартует чемпионат России среди студентов по ММА

С 25 по 26 января в Омске пройдет чемпионат России среди студентов по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования проводятся в восьми весовых категориях: 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, свыше 93.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев отметил важность развития студенческого ММА: "Традиционно основную массу выступающих составят ребята из специализированных спортивных ВУЗов. Но в соревнованиях могут принять участие студенты очной формы обучения любых гражданских институтов, аспиранты и выпускники российских ВУЗов в возрасте не старше 26 лет.

Сама специфика студенческого ММА состоит в том, что в приоритете – образование, с единоборствами, скорее всего, они свою дальнейшую карьеру не свяжут. Но мы и не собираемся перетягивать ребят из их профессии. Наша задача – сделать так, чтобы учащиеся развивались, как умственно, так и физически. Более того, принципы ММА могут стать подспорьем в учебе, научат оперативно принимать решения в стрессовых ситуациях, контролировать эмоции и правильно распределять силы. Так что занятия ММА – один из прекрасных способов воспитать гармоничного человека, разностороннюю личность".