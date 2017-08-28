16-кратный чемпион мира по дартсу "бросил вызов" Макгрегору

16-кратный чемпион мира по дартсу Фил Тэйлор подшутил над звездой ММА Конором Макгрегором после поражения в поединке с Флойдом Мейвезером. Тэйлор, который с 1995 по 2002 год выиграл восемь мировых первенств подряд, выложил в своем Твиттере статью о том, что ирландец намерен теперь попробовать свои силы в дартсе. Причем заметка была изначально опубликована на сайте "фейковых" новостей, которые придумывают сами авторы.

"Значит, теперь ты хочешь кусочек меня, да?" – написал Тэйлор.

Бой Макгрегора и Мейвезера прошел в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Американец победил техническим нокаутом в десятом раунде. Судья остановил поединок из-за того, что Макгрегор перестал защищаться. В карьере ирландца это был первый бой по правилам бокса.