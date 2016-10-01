Сергей Цой избран президентом Федерации каратэ России

Сергей Цой единогласно избран президентом Федерации каратэ России, сообщает официальный сайт организации. Выборы состоялись в здании ОКР, Цой был единственным кандидатом. В этой должности он заменил Сергея Соколовского, возглавлявшего ФКР с 2012 года. Также все участники отчетно-выборной конференции единогласно поддержали кандидатуру Светланы Зайцевой на должность генсека федерации.