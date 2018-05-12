13:03 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Каратэ

МОК расследует недопуск каратистов из Косово на чемпионат Европы в Сербии

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Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в связи с тем, что сербские пограничники дважды не пропустили сборную Косово по каратэ через границу страны для участия в чемпионате Европы. 

Как сообщалось ранее, власти Сербии предупредили сборную Косово, что не пропустят спортсменов с национальными символами. Во время пограничного досмотра у каратистов были найдены флаги и прочая атрибутика, которую не признает официальный Белград.

- Мы начали расследование по этому вопросу, – цитирует Inside The Games заместителя генерального директора МОК Пере Меро. – В зависимости от результатов, МОК готов принять необходимые меры, чтобы избежать повторения таких ситуации, в полном соответствии с нашей политикой нулевой терпимости к подобным инцидентам.  

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Zwolle

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АлександрД

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