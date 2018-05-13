Глава Европейских олимпийских комитетов высказался об инциденте между Сербией и каратистами из Косово

Глава Европейских олимпийских комитетов Янез Коциянчич отметил, что спортсменов из Косово должны пускать на любые международные соревнования.

Ранее стало известно, что сербские пограничники не пропустили на территорию страны каратистов из Косово, которые ехали на чемпионат Европы. Причиной стали найденные в автобусе каратистов флаги и символы, которые не признает официальный Белград. Отметим, сербские власти предупреждали, что не пропустят спортсменов с национальными символами.

- Мы не признаем дискриминации ни по какому признаку, - цитирует Inside The Games Коциянчича. - В Европе сейчас есть несколько спорных ситуаций между странами. ЕОК не участвуют в этих спорах, мы дождемся результатов расследования Международного олимпийского комитета (МОК). Совершенно ясно, что Национальный олимпийский комитет Косово признан МОК, поэтому спортсмены из Косово имеют право участвовать во всех международных соревнованиях.

По данному делу МОК проводит собственное расследование.