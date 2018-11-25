"Фонбет" стал спонсором чемпионата России по карате

Букмекерская компания "Фонбет" стала официальным спонсором чемпионата России по карате. Турнир пройдет 24 и 25 ноября во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. В чемпионате примут участие 285 спортсменов.

"Важным направлением в маркетинге "Фонбет" является поддержка всех видов единоборств. Мы спонсируем турниры промоушена Fight Nights Global, трансляции топ-событий. Например, благодаря "Фонбет" жители России смогли бесплатно посмотреть бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором", – отметили в пресс-службе букмекерской компании "Фонбет". – Карате включено в программу Олимпийских игр 2020 года, поэтому для "Фонбет" было важно поддержать этот вид спорта. Наше партнерство скажется на популярности карате в России и увеличении целевых отчислений в пользу федерации".