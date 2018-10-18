Анна Чернышева: "В финале я излишне осторожничала"

Российская каратистка Анна Чернышева прокомментировала поражение в финале юношеской Олимпиады от Кокоро Сакадзи из Японии.

- Осторожничала излишне. Не получилось показать максимум того, что могу и умею, - цитирует teamrussia.pro Чернышеву. - Процентов 75… Что касается предварительных схваток, то хватало ошибок у соперниц, например, заступы. А я люблю по баллам выигрывать, а не так.

– Что легче – знать соперника или работать с листа?

– Сербку знала, встречались, выигрывала у нее. Японке проиграла в мае этого года… Иногда лучше ничего не знать. Выходишь и работаешь. А так – начинаешь размышлять о сильных и слабых сторонах, концентрироваться на сопернике. В своей манере надо вести схватку. Как правило, я работаю первым номером, но здесь не всегда получалось.

– Все соревновались в Буэнос-Айресе две недели, а вы лишь тренировались в томительном ожидании. Не закисли?

– Жизнь на наших соревнованиях и здесь, в олимпийской обстановке немного отличается. Да, период ожидания был долгим, но на это не надо сваливать. Мы хорошо тренировались, провели три цикла здесь, и выходные правильно проводили… В любом случае, это полезное время, и впереди много интересного, тем более наш вид спорта полноценно входит в олимпийскую программу.