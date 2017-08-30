Ярцев - седьмой на ЧМ в весе до 73 кг

Россиянин Денис Ярцев занял седьмое место на чемпионате мира в весе до 73 кг. Он уступил в четвертьфинале Хидаяту Хейдарову из Азерьайджана. Муса Могушков выбыл в 1/32 финала.

Победу одержал Соичи Хашимото из Японии, серебро - у Рустама Оружова из Азербайджана, а бронза - у Ан Чан Рима из Кореи и монгола Одбаяра Ганбаатара.

У женщин в весе до 57 кг Ирина Заблудина проиграла в 1/16 финала. Золото завоевала монголка Сумийя Доржсурен, серебро - японка Цукаса Йосида, бронзу - Элен Ресево из Франции и Некоды Смайти-Дэвис из Великобритании.