Виталий Глигор: "Поддержка российских паралимпийцев после отстранения от Паралимпиады показала единство нации"

Старший тренер мужской сборной России Виталий Глигор считает, что поддержка паралимпийцев государством и россиянами после отстранения атлетов от участия в Паралимпийских играх-2016 продемонстрировала единство нации. В начале августа Межународный паралимпийский комитет принял решение об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016.

- Хочу выразить самую большую благодарность всем людям, поддержавшим наших паралимпийцев, - цитирует "Р-Спорт" Глигора. - Это был случай единения нации. И приятно, что не было никаких дискуссий, - что бы там ни было, нам надо быть едиными. С нами ведут подлую, нечестную борьбу, и только в единстве наша сила. Я уверен, что мы сдюжим и еще не раз вернемся на международную арену. И не раз докажем - они не зря нас боялись. Очень жаль, что так произошло, но наши спортсмены не сломались.

Я много раз слышал фразу, что они борются за деньги. И хочу донести до этих людей - они борются не за деньги. Как каждый человек, они работают, а за любой труд надо получать достойное вознаграждение. И возможно, что Паралимпиада - это единственная возможность для человека с такими серьезными недугами как-то улучшить свое финансовое благосостояние. Спортсмен, как и любой человек, продает свой талант и хочет быть вознагражденным за свой тяжелый труд.