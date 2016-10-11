Вице-президент федерации дзюдо Твери обвинен в хищении 1,3 миллиона рублей

В Твери расследуется ­уголовное дело по факту совершения в сфере­ спорта мошенничества в особо крупном размере, сообщает официальный сайт СУ СКР по Тверской области. Вице-президент тверской региональной общественной организации "Дзюдо" Абдурахман Базаров обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей, выделенных из различных источников на проведение в городе Кубка Европы среди юношей и девушек.

Соревнование проходило с 3 по 6 апреля 2015 года. Как установили следователи, Министерство спорта России, комитет по физической культуре и спорту Тверской области и местная федерация дзюдо обеспечивали долевое софинансирование турнира.