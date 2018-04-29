Вице-президент Федерации дзюдо России: "Весь мир знает, кто такие российские дзюдоисты. За ними уже начали охоту"

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) и вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что россиян стараются перекупить в сборные команды других стран. По мнению специалиста, такая практика существовать не должна, так как спортсмен должен на первое место ставить честь совей Родины.

- Сегодня каждый член российской сборной - уже потенциальная олимпийская звезда, за нашими спортсменами начали охоту зарубежные команды, - цитирует ТАСС Соловейчика. - Возможности переходов в другие страны сейчас есть, если федерации договорятся. Это показатель, что уже весь мир знает, что такое российское дзюдо и российские спортсмены. Олимпийскую медаль могут принести и первые, и пятые номера команды.

Однако, спортсмены - это национальные герои, которые должны на первое место ставить интересы страны и не предавать свой флаг, как бы ни было велико искушение завоевать медаль за другое государство.

Напомним, что российские дзюдоисты выиграли неофициальный общекомандный зачет чемпионата Европы, завершившегося в Тель-Авиве 28 апреля. Команда завоевала четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. На втором месте команда из Франции, у которой в активе три награды за первое место и две - за второе. Замыкают тройку лидеров бельгийские спортсмены, которые завоевали одно золото и одно серебро.