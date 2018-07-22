Тунис и ОАЭ временно лишены права проводить международные турниры по дзюдо

Тунис и Объединенные Арабские Эмираты временно лишены права проводить международные турниры по дзюдо, в частности отменены соревнования серии Большого шлема в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).



В заявлении IJF указывается, что эти страны лишены права организовывать турниры из-за дискриминации спортсменов и отказа федераций Туниса и ОАЭ предоставить гарантии того, что дзюдоисты из всех государств будут выступать в равных условиях.



- Даже принимая во внимание напряженную политическую ситуацию, мы уверены, что политика не должна отражаться на спорте, потому что спорт должен объединять, а не разъединять. Спорт должен быть выше конфликтов, воспитывая взаимное уважение и сотрудничество, - говорится в заявлении.

В тексте Израиль прямо не упоминается, но израильские власти не сомневаются, что речь идет об их спортсменах, которых ранее в некоторых странах либо не допускали к соревнованиям, либо допускали, но без национальной символики, а в случае победы не звучал гимн Израиля.