Тагир Хайбулаев: "Пока у меня пауза в карьере, а когда приму окончательное решение сложно сказать"

Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо в весовой категории до 100 кг Тагир Хайбулаев пока не принял решение по поводу своего будущего. На данный момент он сделал паузу в карьере.

- Пока пауза. Я нахожусь в сборной, рядом с Эцио Гамбой, - цитирует ТАСС Хайбулаева. - Помогаю ребятам, участвую в тренировочном процессе. Так что я в сборной, но пока в качестве консультанта. Когда приму окончательное решение? Пока сложно сказать. Еще есть недолеченные после Олимпиады травмы. Ситуация в подвешенном состоянии. Время покажет, прогнозировать не люблю.

Многих расстроило то, что мало медалей россияне выиграли на чемпионате мир-2017. Но не стоит беспокоиться, так у нас всегда было, зато на Олимпиадах все по-другому. Много новых ребят, они набираются опыта, идет рабочий процесс.