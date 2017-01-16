Суд выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона, обвиняемого в педофилии

Суд Вены по уголовным делам выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона Петера Зайзенбахера. 56-летний специалист, работающий главным тренером сборной Азербайджана, обвиняется в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в период с конца 1990-х по начало 2000-х. Первой жертве на момент первого изнасилования было 11 лет, второй - 13. По словам представителей суда, Зайзенбахер разыскивается по всему миру.

Золото Игр Зайзенбахер завоевывал в 1984 и 1988 годах. С 2010 по 2012 год работал в сборной Грузии, под его руководством Лаша Шавдатуашвили выиграл Олимпиаду в Лондоне. Сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил осенью 2012 года.