17:32 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Станислав Поздняков: "Сборная России на чемпионате Европы выглядела неплохо. Главное, чтобы она выглядела хорошо на Олимпиаде"


Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал выступление сборной России на первом командном смешанном чемпионате Европы по дзюдо. Турнир прошел в Екатеринбурге, россияне завоевали бронзу, выиграв в матче за третье место у Азербайджана (4:0).

В 2017 году Международный олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В команду по регламенту войдут шесть человек от страны - три мужчины (в категориях 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и три женщины (категории 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг), плюс по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных.

- Основную и правильную оценку выступлению команды должны давать эксперты и специалисты, но по моим ощущениям российская команда выглядела неплохо, - цитирует ТАСС Позднякова. - Главное, чтобы она выглядела хорошо через два года, на Олимпиаде в Токио. В сентябре сборной России предстоит выступление на чемпионате мира в Баку, могу только пожелать удачи команде на этом турнире, а также удачи в завоевании олимпийских квот и хорошей подготовки к Играм.

Любое международное спортивное событие в нашей стране всегда важно, и организация соревнований, проходящих в России, всегда заслуживает высокой оценки. Екатеринбург тому пример. Проведение этого турнира - большая заслуга свердловского спорта.

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http://tass.ru/sport/5384904

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