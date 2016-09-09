Семенов - чемпион России в категории до 81 кг

Станислав Семенов, представляющий Северную Осетию, победил в весовой категории до 81 кг на чемпионате России в Хабаровске. В финальной схватке он победил Аслана Лаппинагова (Московская область). Третьими стали москвич Денис Калинин и Иван Воробьев из Тюменской области.
В финале категории до 73 кг Феликс Галуаев из Подмосковья победил Лашу Ломидзе (Воронежская область). Третье место заняли представитель Красноярского края Лео Фогель и петербуржец Олег Васильев.
Хабаровск
Чемпионат России
Мужчины
До 73 кг
1. Галуаев (Московская обл. – Северная Осетия-Алания)
2. Ломидзе (Воронежская обл.)
3. Фогель (Красноярский край) и Олег Васильев (Санкт-Петербург)
До 81 кг
1. Семенов (Северная Осетия-Алания)
2. Лаппинагов (Московская обл. – Северная Осетия-Алания)
3. Калинин (Москва) и Иван Воробьев (Тюменская обл.)
Женщины
До 57 кг
1. Межецкая (Самарская обл.)
2. Голомидова (Московская обл.)
3. Буряченко (Санкт-Петербург) и Анастасия Конкина (Самарская обл.)
До 63 кг
1. Крюкова (Самарская обл.)
2. Джигарос (Волгоградская обл.)
3. Суракатова (Санкт-Петербург) и Камила Бадурова (Москва)