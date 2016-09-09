Семенов - чемпион России в категории до 81 кг

Станислав Семенов, представляющий Северную Осетию, победил в весовой категории до 81 кг на чемпионате России в Хабаровске. В финальной схватке он победил Аслана Лаппинагова (Московская область). Третьими стали москвич Денис Калинин и Иван Воробьев из Тюменской области.

В финале категории до 73 кг Феликс Галуаев из Подмосковья победил Лашу Ломидзе (Воронежская область). Третье место заняли представитель Красноярского края Лео Фогель и петербуржец Олег Васильев.

Хабаровск

Чемпионат России

Мужчины

До 73 кг

1. Галуаев (Московская обл. – Северная Осетия-Алания)

2. Ломидзе (Воронежская обл.)

3. Фогель (Красноярский край) и Олег Васильев (Санкт-Петербург)

До 81 кг

1. Семенов (Северная Осетия-Алания)

2. Лаппинагов (Московская обл. – Северная Осетия-Алания)

3. Калинин (Москва) и Иван Воробьев (Тюменская обл.)

Женщины

До 57 кг

1. Межецкая (Самарская обл.)

2. Голомидова (Московская обл.)

3. Буряченко (Санкт-Петербург) и Анастасия Конкина (Самарская обл.)

До 63 кг

1. Крюкова (Самарская обл.)

2. Джигарос (Волгоградская обл.)

3. Суракатова (Санкт-Петербург) и Камила Бадурова (Москва)