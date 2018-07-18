Сборная России по дзюдо поборется за бронзу командного чемпионата Европы

Сборная России по дзюдо не смогла выйти в финал первого смешанного командного чемпионата Европы, который проходит в Екатеринбурге. В полуфинале команда проиграла сборной Германии - 1:4.

В матче за бронзу чемпионата Европы россияне встретяся с победителем схватки сборных Азербайджана и Австрии.

В составе российской сборной в Екатеринбурге выступают Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе - 57 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (оба - 73 кг), Алена Прокопенко и Таисия Киреева (обе - 70 кг), Иван Воробьев и Хусен Халмурзаев (оба - 90 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (обе - свыше 70 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (оба - свыше 90 кг).