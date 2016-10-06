Сборная России недовольна выступлением на Олимпиаде в Рио

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба подчеркнул, что и он, и вся команда остались недовольны выступлением на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По его словам, россиянам не удалось в полной мере реализовать свой потенциал.

- Я и моя команда недовольны выступлением в Рио, мы не показали весь свой потенциал, - приводит "Р-Спорт" слова Гамбы. - Мы рады за трех наших медалистов, но мы убеждены, что сборная России гораздо сильнее.

На Играх-2016 команда РФ завоевала два золото и одну бронзу. Олимпийскими чемпионами стали Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев, а бронзу выиграла Наталья Кузютина.