Сборная России не смогла выйти в финал командного турнира на ЧМ

Сборная России проиграла Бразилии в 1/2 финала командного турнира на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 2-4.

Победы в составе сборной России одержали Михаил Игольников (в весе до 90 кг) и Ренат Саидов (свыше 90 кг). Поражения от южноамериканцев потерпели Анастасия Конкина (до 57 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг) и Наталья Соколова (свыше 70 кг).

Теперь россиянам предстоит встреча со сборной Франции за бронзу мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира проходит в Венгрии с 28 августа по 3 сентября.