Сборная России будет претендовать на медали на чемпионате Европы-2018

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба заявил, что все спортсмены, которые примут участие в чемпионате Европы-2018, будут претендовать на медали, в том числе и золотые. В то же время он добавил, что никаких конкретных задач перед сборной не стоит.

Ранее в декабре три олимпийских чемпиона, Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, а также еще восемь дзюдоистов объявили о завершении карьеры.



– Конкретных медальных задач перед сборной, как перед опытными спортсменами, так и перед дебютантами чемпионата Европы, мы не ставили, – цитирует ТАСС Гамбу. – Это будет очередной рабочий этап, отличная тренировка и хороший шанс проявить себя. Все готовы, все работали конкретно под этот старт, и каждый из них способен завоевать медаль. В том числе и золото.

Лидеры ушли, это нормально, сейчас пришел черед следующему поколению. Через месяц на международном турнире в Китае стартует квалификация к Олимпийским играм, вот тогда и будут важны очки. Мы к этому этапу готовы, сфокусированы на результате на все сто процентов.

Состав мужской сборной: Беслан Мудранов (до 60 кг), Ислам Яшуев (до 60 кг), Якуб Шамилов (до 66 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Кирилл Денисов (до 100 кг), Нияз Билалов (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Состав женской сборной: Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая (до 57 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Екатерина Валькова (до 63 кг), Анастасия Дмитриева (до 78 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

Чемпионат мира пройдет с 26 по 28 апреля в Тель-Авиве.