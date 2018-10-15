Российские дзюдоисты выиграли "Гран-при" в Мексике

Российские дзюдоисты завоевали золото и две бронзы в заключительный соревновательный день на этапе "Гран-при" в Канкуне (Мексика).

Нияз Билалов победил австрийца Лаурина Бехлера в финале весовой категории до 100 килограммов и принес команде золото.

Тамерлан Башаев завоевал бронзу в категории свыше 100 кг. В полуфинале россиянин уступил чеху Лукашу Крпалеку, ставшему в итоге первым, а затем победил румына Владута Симионеску.

Ксения Чибисова заняла третье место в категории свыше 78 кг. В поединке за бронзу она победила соотечественницу Анжелу Гаспарян.

Сборная России выиграла медальный зачет соревнований. У команды два золота, два серебра и две бронзы. Второй стала команда Австрии (2-1-2). Тройку замкнула сборная Кубы (2-1-1).