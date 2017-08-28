Россиянка Долгова уступила в схватке за бронзу чемпионата мира-2017

Российская дзюдоистка Ирина Долгова проиграла в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира в Будапеште. Она уступила Отгонцэцэг Галбадрах из Казахстана.

Золото завоевала японка Фуна Тонаки, серебро – у Уранцэцэг Монкбат из Монголии.

В весовой категории до 60 килограммов у мужчин золото взял бронзовый призер Игр-2016 японец Наохиса Такато, который в финале победил азербайджанца Орхана Сафарова. Бронзовыми призерами стали Диербек Урозбоев из Узбекистана и Болдбаатар Ганбат из Монголии.

Чемпионат мира-2017 проходит с 28 августа по 3 сентября.